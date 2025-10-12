Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Калгари – Сент-Луис, результат матча 12 октября 2025, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Передача Бучневича помогла «Сент-Луису» обыграть «Калгари» в матче НХЛ
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Коронато (Фараби, Кадри) – 14:49 (pp)     1:1 Нейборс (Томас, Бучневич) – 32:41     1:2 Томас – 34:25 (pp)     2:2 Коронато (Баль) – 34:57     2:3 Нейборс (Парэйко, Фаулер) – 51:07     2:4 Зутер (Такер, Уокер) – 53:33    

В составе победителей дубль оформил Джейк Нейборс и ещё по разу отличились Роберт Томас и Пиус Зутер. Российский нападающий Павел Бучневич отметился результативной передачей.

За «Калгари» дубль оформил Мэтт Коронато. Российский нападающий Матвей Гридин не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Калгари» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Сент-Луис» сыграет с «Ванкувер Кэнакс».

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android