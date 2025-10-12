Передача Бучневича помогла «Сент-Луису» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Джейк Нейборс и ещё по разу отличились Роберт Томас и Пиус Зутер. Российский нападающий Павел Бучневич отметился результативной передачей.

За «Калгари» дубль оформил Мэтт Коронато. Российский нападающий Матвей Гридин не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Калгари» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Сент-Луис» сыграет с «Ванкувер Кэнакс».