Передача Бучневича помогла «Сент-Луису» обыграть «Калгари» в матче НХЛ
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Коронато (Фараби, Кадри) – 14:49 (pp) 1:1 Нейборс (Томас, Бучневич) – 32:41 1:2 Томас – 34:25 (pp) 2:2 Коронато (Баль) – 34:57 2:3 Нейборс (Парэйко, Фаулер) – 51:07 2:4 Зутер (Такер, Уокер) – 53:33
В составе победителей дубль оформил Джейк Нейборс и ещё по разу отличились Роберт Томас и Пиус Зутер. Российский нападающий Павел Бучневич отметился результативной передачей.
За «Калгари» дубль оформил Мэтт Коронато. Российский нападающий Матвей Гридин не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Калгари» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Сент-Луис» сыграет с «Ванкувер Кэнакс».
Комментарии
- 12 октября 2025
-
02:41
-
02:28
-
02:23
-
01:57
-
01:33
- 11 октября 2025
-
23:56
-
23:42
-
23:30
-
23:16
-
22:50
-
22:34
-
22:14
-
21:54
-
21:12
-
20:52
-
20:40
-
20:20
-
20:02
-
19:42
-
19:22
-
18:48
-
18:28
-
18:06
-
17:46
-
17:22
-
17:04
-
16:44
-
16:24
-
15:45
-
15:23
-
15:00
-
14:52
-
14:50
-
14:45
-
14:27