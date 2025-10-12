Скидки
Главная Хоккей Новости

40-летний Александр Овечкин набрал первое очко в сезоне-2025/2026

40-летний нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал первое очко в сезоне, отличившись результативной передачей в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит в эти минуты в американском Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Перерыв
0 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Овечкин, Карлсон) – 01:50     0:2 Протас (Чикран, Уилсон) – 13:52    

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу столичной команды. Шайбу с передачи Овечкина забросил словацкий защитник Мартин Фехервари.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен по количеству заброшенных шайб в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В текущем сезоне, который является для него 21-м в НХЛ, Александр проводит второй матч.

