40-летний Александр Овечкин набрал первое очко в сезоне-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

40-летний нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал первое очко в сезоне, отличившись результативной передачей в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит в эти минуты в американском Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу столичной команды. Шайбу с передачи Овечкина забросил словацкий защитник Мартин Фехервари.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен по количеству заброшенных шайб в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В текущем сезоне, который является для него 21-м в НХЛ, Александр проводит второй матч.

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: