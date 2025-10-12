Скидки
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин вышел на седьмое место по количеству очков на выезде в истории НХЛ

В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Перерыв
0 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Овечкин, Карлсон) – 01:50     0:2 Протас (Чикран, Уилсон) – 13:52    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:0 в пользу «Вашингтона».
Российский нападающий Александр Овечкин записал на свой счёт голевую передачу, увеличив свой счёт до 785 очков (457+328) и обошёл Марио Лемье (315+469), заняв седьмое место по количеству очков, набранных на выезде в истории НХЛ.

Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на счету которого 1298 очков.

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен по количеству заброшенных шайб в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В прошлом сезоне Овечкин превзошёл рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету россиянина 897 заброшенных шайб.

