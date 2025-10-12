Скидки
Овечкин повторил достижение в истории «Вашингтона», ранее покорявшееся лишь двум игрокам

Комментарии

В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:0 в пользу «Вашингтона». Результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин.

Овечкин (40 лет, 24 дня) стал третьим игроком в истории «Кэпиталз», набравшим очко в матче регулярного чемпионате в возрасте 40 лет и старше. Ранее это удавалось наряду с Дагу Монсу и Здено Хару.

В прошлом сезоне Овечкин превзошёл рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету россиянина 897 заброшенных шайб.

