26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» крупно обыграть «Оттаву» в НХЛ. У Зуба — «-2»

В ночь с 11 на 12 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась уверенной победой хозяев со счётом 6:2.
В составе победителей голами отметились Брэд Маршан (1+1), Сэм Райнхарт, Мэки Самоскевич, Эван Родригес, Аарон Экблад (1+1) и Антон Лунделль (1+1). Российский вратарь хозяев Сергей Бобровский совершил 26 сейвов. Его сменщик Даниил Тарасов остался в запасе. У гостей дубль оформил Шейн Пинто. Защитник Артём Зуб завершил встречу с показателем полезности «-2».
В следующем матче «Флорида» в гостях встретится с «Филадельфией Флайерз» 14 октября. «Оттава» дома сыграет с «Нэшвилл Предаторз» 13 октября.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
