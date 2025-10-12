Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» крупно обыграть «Оттаву» в НХЛ. У Зуба — «-2»

В ночь с 11 на 12 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась уверенной победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей голами отметились Брэд Маршан (1+1), Сэм Райнхарт, Мэки Самоскевич, Эван Родригес, Аарон Экблад (1+1) и Антон Лунделль (1+1). Российский вратарь хозяев Сергей Бобровский совершил 26 сейвов. Его сменщик Даниил Тарасов остался в запасе. У гостей дубль оформил Шейн Пинто. Защитник Артём Зуб завершил встречу с показателем полезности «-2».

В следующем матче «Флорида» в гостях встретится с «Филадельфией Флайерз» 14 октября. «Оттава» дома сыграет с «Нэшвилл Предаторз» 13 октября.

