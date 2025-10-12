Скидки
Флорида Пантерз — Оттава Сенаторз, результат матча 12 октября 2025, счёт 6:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» крупно обыграть «Оттаву» в НХЛ. У Зуба — «-2»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 11 на 12 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась уверенной победой хозяев со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Маршан (Джонс) – 06:08     2:0 Родригес (Экблад) – 09:54     2:1 Пинто (Грейг) – 17:33     3:1 Экблад – 20:35 (pp)     4:1 Лунделль (Питри, Вераге) – 38:28 (pp)     5:1 Самоскевич (Лунделль) – 45:29 (pp)     6:1 Райнхарт (Форслинг) – 51:14     6:2 Пинто (Жиру) – 57:35    

В составе победителей голами отметились Брэд Маршан (1+1), Сэм Райнхарт, Мэки Самоскевич, Эван Родригес, Аарон Экблад (1+1) и Антон Лунделль (1+1). Российский вратарь хозяев Сергей Бобровский совершил 26 сейвов. Его сменщик Даниил Тарасов остался в запасе. У гостей дубль оформил Шейн Пинто. Защитник Артём Зуб завершил встречу с показателем полезности «-2».

В следующем матче «Флорида» в гостях встретится с «Филадельфией Флайерз» 14 октября. «Оттава» дома сыграет с «Нэшвилл Предаторз» 13 октября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
