Питтсбург – Рейнджерс, результат матча 12 октября 2025, счет 1:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Рейнджерс» разгромили «Питтсбург» в матче НХЛ, у Панарина – передача
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад – 07:40 (sh)     1:1 Киндел (Джонс) – 23:04     1:2 Фокс (Эдстрём) – 26:06     1:3 Кайлли (Шири, Лаба) – 29:25 (pp)     1:4 Фокс (Панарин, Миллер) – 36:38 (pp)     1:5 Ремпе (Эдстрём, Кэррик) – 45:40     1:6 Рэддиш (Лаба, Пярссинен) – 54:12    

За «Рейнджерс» забивали Мика Зибанеджад, Адам Фокс (дважды), Уилл Кайлли, Мэтт Ремпе и Тейлор Рэддиш. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 18 сейвов. Защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.

За «Питтсбург» забил Бенжамин Киндел. Российский нападающий Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Анахайм Дакс», а «Рейнджерс» сыграют с «Вашингтон Кэпиталз». Игры пройдут 15 и 13 октября соответственно.

