Металлург — Авангард. Прямая трансляция
14:30 Мск
Тампа-Бэй Лайтнинг — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 16 апреля 2025, счёт 3:5, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Два ассиста Грицюка помогли «Нью-Джерси» одолеть «Тампу». У Кучерова — «-2»
В ночь с 11 на 12 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в американской Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Хишир, Мерсер) – 08:30     0:2 Браун (Грицюк, Хьюз) – 10:17     0:3 Хишир (Майер, Хьюз) – 13:48     1:3 Гурд (Пойнт, Крозье) – 27:31     2:3 Макдона (Хагель, Крозье) – 37:23     2:4 Братт – 44:48     2:5 Браун (Грицюк, Немец) – 46:29     3:5 Рэддиш (Бьёркстранд, Гонсалвес) – 56:17    

В составе победителей голами отметились Тимо Майер (1+1), Коннор Браун (дубль), Нико Хишир (1+1) и Йеспер Братт. В активе российского форварда Арсения Грицюка две результативные передачи. У хозяев отличились Янни Гурд, Райан Макдона и Даррен Рэддиш. Звёздный российский форвард Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «-2». Вратарь хозяев Андрей Василевский совершил 22 сейва.

В следующем матче «Тампа» в гостях встретится с «Бостон Брюинз» 13 октября. «Дэвилз» на выезде сыграют с «Коламбус Блю Джекетс» 14 октября.

26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» крупно обыграть «Оттаву» в НХЛ. У Зуба — «-2»

Лучшие российские хоккеисты:

