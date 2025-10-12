Два ассиста Грицюка помогли «Нью-Джерси» одолеть «Тампу». У Кучерова — «-2»

В ночь с 11 на 12 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в американской Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей голами отметились Тимо Майер (1+1), Коннор Браун (дубль), Нико Хишир (1+1) и Йеспер Братт. В активе российского форварда Арсения Грицюка две результативные передачи. У хозяев отличились Янни Гурд, Райан Макдона и Даррен Рэддиш. Звёздный российский форвард Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «-2». Вратарь хозяев Андрей Василевский совершил 22 сейва.

В следующем матче «Тампа» в гостях встретится с «Бостон Брюинз» 13 октября. «Дэвилз» на выезде сыграют с «Коламбус Блю Джекетс» 14 октября.

Лучшие российские хоккеисты: