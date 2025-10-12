Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Передача Овечкина и два гола Протаса помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей дубль оформил белорусский нападающий Алексей Протас и ещё по разу отличились Мартин Фехервари и Райан Леонард. Российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей.

За «Айлендерс» шайбу забросили Энтони Дюклер и Мэттью Шефер. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 24 сейва. Защитник Александр Романов и нападающие Максим Шабанов и Максим Цыплаков не отметились результативными действиями.

В следующем матче «Айлендерс» встретятся с «Виннипег Джетс», а «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Игры пройдут 15 и 14 октября соответственно.