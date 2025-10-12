Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каролина – Филадельфия, результат матча 12 октября 2025, счет 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Каролина» в овертайме обыграла «Филадельфию», у Гребёнкина и Никишина — передачи
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Конечны, Зеграс) – 19:38 (pp)     1:1 Стэнковен (Блейк, Никишин) – 23:46     1:2 Бринк (Кейтс, Гребёнкин) – 26:18     2:2 Холл (Робинсон) – 29:07     3:2 Стаал (Мартинук) – 38:30     3:3 Санхайм (Бринк, Фёрстер) – 56:00     4:3 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 64:43    

За «Каролину» забивали Логан Стэнковен, Тейлор Холл, Джордан Стаал и Сет Джарвис. Российский защитник Александр Никишин отметился результативной передачей. Нападающий Андрей Свечников не отметился результативными действиями.

В составе «Филадельфии» отличились Оуэн Типпетт, Бобби Бринк и Трэвис Санхайм. Российский нападающий Никита Гребёнкин отметился результативной передачей. Форвард Матвей Мичков и защитник Егор Замула не отметились результативными действиями.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Филадельфия» сыграет с «Флоридой Пантерз». Оба матча пройдут 13 октября.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android