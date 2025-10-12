Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Каролина» в овертайме обыграла «Филадельфию», у Гребёнкина и Никишина — передачи

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

За «Каролину» забивали Логан Стэнковен, Тейлор Холл, Джордан Стаал и Сет Джарвис. Российский защитник Александр Никишин отметился результативной передачей. Нападающий Андрей Свечников не отметился результативными действиями.

В составе «Филадельфии» отличились Оуэн Типпетт, Бобби Бринк и Трэвис Санхайм. Российский нападающий Никита Гребёнкин отметился результативной передачей. Форвард Матвей Мичков и защитник Егор Замула не отметились результативными действиями.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Филадельфия» сыграет с «Флоридой Пантерз». Оба матча пройдут 13 октября.