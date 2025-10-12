«Каролина» в овертайме обыграла «Филадельфию», у Гребёнкина и Никишина — передачи

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
За «Каролину» забивали Логан Стэнковен, Тейлор Холл, Джордан Стаал и Сет Джарвис. Российский защитник Александр Никишин отметился результативной передачей. Нападающий Андрей Свечников не отметился результативными действиями.
В составе «Филадельфии» отличились Оуэн Типпетт, Бобби Бринк и Трэвис Санхайм. Российский нападающий Никита Гребёнкин отметился результативной передачей. Форвард Матвей Мичков и защитник Егор Замула не отметились результативными действиями.
В следующем матче «Каролина» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Филадельфия» сыграет с «Флоридой Пантерз». Оба матча пройдут 13 октября.
- 12 октября 2025
-
05:02
-
04:55
-
04:48
-
04:44
-
04:39
-
02:41
-
02:28
-
02:23
-
01:57
-
01:33
- 11 октября 2025
-
23:56
-
23:42
-
23:30
-
23:16
-
22:50
-
22:34
-
22:14
-
21:54
-
21:12
-
20:52
-
20:40
-
20:20
-
20:02
-
19:42
-
19:22
-
18:48
-
18:28
-
18:06
-
17:46
-
17:22
-
17:04
-
16:44
-
16:24
-
15:45
-
15:23