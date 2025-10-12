«Даллас» обыграл «Колорадо» по буллитам, у Маккиннона гол и 2 передачи, у Любушкина ассист

В ночь с 11 на 12 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Болл-Арена» (Денвер, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.
В составе хозяев голами отметились Мартин Нечас, Гэвин Бриндли, Арттури Лехконен. У Натана Маккиннона гол и две результативные передачи.
В составе победителей забитые шайбы записали на свой счёт Томас Харли, Натан Бастиан, Джейсон Робертсон и Уайатт Джонстон. Российский защитник Илья Любушкин отметился голевой передачей.
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин (Россия) реализовал один из послематчевых буллитов, а решающий бросок на счету Микко Рантанена.
В следующей встрече «Колорадо Эвеланш» встретится в гостях с «Баффало Сэйбрз» 13 октября. «Даллас Старз» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 15 октября.
- 12 октября 2025
