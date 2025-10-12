Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Колорадо Эвеланш – Даллас Старз, результат матча 12 октября 2025, счет 4:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Даллас» обыграл «Колорадо» по буллитам, у Маккиннона гол и 2 передачи, у Любушкина ассист
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 11 на 12 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Болл-Арена» (Денвер, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 5
Б
Даллас Старз
Даллас
0:1 Харли (Рантанен, Лундквист) – 18:51     1:1 Нечас (Маккиннон, Малински) – 23:54     2:1 Бриндли (Олофссон) – 30:07     2:2 Бастиан (Линделль, Хейсканен) – 35:22     2:3 Робертсон (Харли, Любушкин) – 38:25     3:3 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 40:34     3:4 Джонстон – 41:58     4:4 Маккиннон – 50:46 (pp)     4:5 Рантанен – 65:00    

В составе хозяев голами отметились Мартин Нечас, Гэвин Бриндли, Арттури Лехконен. У Натана Маккиннона гол и две результативные передачи.

В составе победителей забитые шайбы записали на свой счёт Томас Харли, Натан Бастиан, Джейсон Робертсон и Уайатт Джонстон. Российский защитник Илья Любушкин отметился голевой передачей.

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин (Россия) реализовал один из послематчевых буллитов, а решающий бросок на счету Микко Рантанена.

В следующей встрече «Колорадо Эвеланш» встретится в гостях с «Баффало Сэйбрз» 13 октября. «Даллас Старз» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 15 октября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«20 лет пролетели как один день». Малкин — о 20-м сезоне с Кросби и Летангом в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android