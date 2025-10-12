«Нэшвилл» проиграл «Юте» в овертайме в матче НХЛ.

В ночь с 11 на 12 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Юту Мамонт». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:3.

В составе хозяев голами отметились Филип Форсберг и Эрик Хаула.

В составе «мамонтов» забитые шайбы записали на свой счёт Логан Кули, Джек Макбэйн и Дилан Гюнтер.

Российские хоккеисты Фёдор Свечков («Нэшвилл Предаторз»), Михаил Сергачёв и Дмитрий Симашев (оба «Юта Мамонт») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Нэшвилл Предаторз» встретится в гостях с «Оттавой Сенаторз» 13 октября. «Юта Мамонт» сыграет на выезде с «Чикаго Блэкхоукс» 14 октября.