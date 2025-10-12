Скидки
Нэшвилл Предаторз – Юта Мамонт, результат матча 12 октября 2025, счет 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Нэшвилл» проиграл «Юте» в овертайме в матче НХЛ.
Комментарии

В ночь с 11 на 12 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Юту Мамонт». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
ОТ
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Кули (Гюнтер, Петерка) – 02:21     1:1 Форсберг (Мартин) – 07:23     2:1 Хаула (Евангелиста, Маршессо) – 33:13     2:2 Макбэйн (Шмальц, Дурзи) – 51:37     2:3 Гюнтер – 62:56    

В составе хозяев голами отметились Филип Форсберг и Эрик Хаула.

В составе «мамонтов» забитые шайбы записали на свой счёт Логан Кули, Джек Макбэйн и Дилан Гюнтер.

Российские хоккеисты Фёдор Свечков («Нэшвилл Предаторз»), Михаил Сергачёв и Дмитрий Симашев (оба «Юта Мамонт») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Нэшвилл Предаторз» встретится в гостях с «Оттавой Сенаторз» 13 октября. «Юта Мамонт» сыграет на выезде с «Чикаго Блэкхоукс» 14 октября.

