Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения от «Коламбуса». У Марченко — хет-трик

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:4.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Майлз Вуд, Кирилл Марченко, отметившийся хет-триком, Зак Веренски, Адам Фантилли, а также Бун Дженнер. Российский форвард Дмитрий Воронков сделал два ассиста.

У хозяев дубль на свой счёт записал российский форвард Кирилл Капризов, ещё по голу забили Мэтт Болди и Зив Буйум. Капризов записал в свой актив ещё и ассист. То же самое сделал и его соотечественник Владимир Тарасенко.

В следующем матче «Миннесота» примет «Лос-Анджелес», а «Коламбус» — «Нью-Джерси».