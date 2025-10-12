Скидки
Главная Хоккей Новости

Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения от «Коламбуса». У Марченко — хет-трик

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 7
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Вуд (Астон-Риз) – 02:29     0:2 Марченко (Воронков, Проворов) – 20:07     1:2 Болди (Эрикссон Эк, Капризов) – 26:18 (pp)     2:2 Капризов (Болди, Тарасенко) – 28:24 (pp)     2:3 Марченко (Воронков, Веренски) – 38:48     2:4 Веренски (Фантилли, Силлинджер) – 41:11     2:5 Марченко (Веренски, Дженнер) – 43:01 (pp)     3:5 Буйум (Эрикссон Эк, Болди) – 49:54 (pp)     3:6 Фантилли (Дженнер) – 50:47     4:6 Капризов (Росси, Буйум) – 55:49 (pp)     4:7 Дженнер (Койл) – 58:34    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Майлз Вуд, Кирилл Марченко, отметившийся хет-триком, Зак Веренски, Адам Фантилли, а также Бун Дженнер. Российский форвард Дмитрий Воронков сделал два ассиста.

У хозяев дубль на свой счёт записал российский форвард Кирилл Капризов, ещё по голу забили Мэтт Болди и Зив Буйум. Капризов записал в свой актив ещё и ассист. То же самое сделал и его соотечественник Владимир Тарасенко.

В следующем матче «Миннесота» примет «Лос-Анджелес», а «Коламбус» — «Нью-Джерси».

