Металлург — Авангард. Прямая трансляция
14:30 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Алексей Протас признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Вашингтон»

Алексей Протас признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Вашингтон»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших её хоккеистов.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Овечкин, Карлсон) – 01:50     0:2 Протас (Чикран, Уилсон) – 13:52     0:3 Леонард (Чикран, Протас) – 29:50 (pp)     0:4 Протас – 35:30     1:4 Дюклер (Хорват, Палмьери) – 38:51 (pp)     2:4 Шефер (Палмьери, Хорват) – 44:28 (pp)    

Первой звездой был признан белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас. На его счету в сегодняшнем матче две заброшенные шайбы и результативный пас. Второй звездой стал словацкий защитник «Кэпиталз» Мартин Фехервари, отличившийся голом.

Третья звезда — канадский защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер. На его счету также заброшенная шайба.

В следующем матче «Айлендерс» встретятся с «Виннипег Джетс», а «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Игры пройдут 15 и 14 октября соответственно.

Овечкин сделал подарок девочке, которая борется с раком

Комментарии
Новости. Хоккей
