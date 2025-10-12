Алексей Протас признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Вашингтон»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших её хоккеистов.

Первой звездой был признан белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас. На его счету в сегодняшнем матче две заброшенные шайбы и результативный пас. Второй звездой стал словацкий защитник «Кэпиталз» Мартин Фехервари, отличившийся голом.

Третья звезда — канадский защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер. На его счету также заброшенная шайба.

В следующем матче «Айлендерс» встретятся с «Виннипег Джетс», а «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Игры пройдут 15 и 14 октября соответственно.

