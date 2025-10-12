Александр Овечкин превзошёл достижение Марио Лемье в НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:2. Российский форвард гостей Александр Овечкин отличился результативным пасом и вписал своё имя в историю.

Благодаря этому ассисту Овечкин увеличив свой счёт до 785 очков (328+457), набранных в выездных матчах регулярки, обойдя легендарного Марио Лемье, в активе которого 784 очка (315+469). Теперь Овечкин занимает седьмое место по гостевым очкам.

Следующая цель российского капитана — Марсель Дионн, в активе которого 811 очков (346+465).

Овечкин сделал подарок девочке, которая борется с раком