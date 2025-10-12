Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин превзошёл достижение Марио Лемье в НХЛ

Александр Овечкин превзошёл достижение Марио Лемье в НХЛ
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:2. Российский форвард гостей Александр Овечкин отличился результативным пасом и вписал своё имя в историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Овечкин, Карлсон) – 01:50     0:2 Протас (Чикран, Уилсон) – 13:52     0:3 Леонард (Чикран, Протас) – 29:50 (pp)     0:4 Протас – 35:30     1:4 Дюклер (Хорват, Палмьери) – 38:51 (pp)     2:4 Шефер (Палмьери, Хорват) – 44:28 (pp)    

Благодаря этому ассисту Овечкин увеличив свой счёт до 785 очков (328+457), набранных в выездных матчах регулярки, обойдя легендарного Марио Лемье, в активе которого 784 очка (315+469). Теперь Овечкин занимает седьмое место по гостевым очкам.

Следующая цель российского капитана — Марсель Дионн, в активе которого 811 очков (346+465).

Овечкин сделал подарок девочке, которая борется с раком

Материалы по теме
Овечкина уже нет, Капризова ещё нет. 10 самых высокооплачиваемых хоккеистов сезона НХЛ
Овечкина уже нет, Капризова ещё нет. 10 самых высокооплачиваемых хоккеистов сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android