Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин отметился редчайшим достижением в истории «Вашингтона»

Александр Овечкин отметился редчайшим достижением в истории «Вашингтона»
Комментарии

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс», благодаря чему стал автором редчайшего достижения в клубной истории.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Овечкин, Карлсон) – 01:50     0:2 Протас (Чикран, Уилсон) – 13:52     0:3 Леонард (Чикран, Протас) – 29:50 (pp)     0:4 Протас – 35:30     1:4 Дюклер (Хорват, Палмьери) – 38:51 (pp)     2:4 Шефер (Палмьери, Хорват) – 44:28 (pp)    

Нападающий стал третьим игроком в истории «Кэпиталз», набравшим очко в матче регулярного сезона в возрасте 40 лет и старше, наряду с Дагом Монсом и Здено Харой. На момент сегодняшнего матча Овечкину было 40 лет и 24 дня.

Напомним, игра завершилась со счётом 4:2 в пользу «Кэпиталз». Дубль в свой актив записал белорус Алексей Протас. В составе победителей также забивали Мартин Фехервари и Райан Леонард.

Для Овечкина сегодняшний ассист стал первым очков в этой регулярке.

Овечкин накормил болельщиков хлопьями в честь рекорда

Материалы по теме
Александр Овечкин превзошёл достижение Марио Лемье в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android