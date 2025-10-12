Александр Овечкин отметился редчайшим достижением в истории «Вашингтона»

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс», благодаря чему стал автором редчайшего достижения в клубной истории.

Нападающий стал третьим игроком в истории «Кэпиталз», набравшим очко в матче регулярного сезона в возрасте 40 лет и старше, наряду с Дагом Монсом и Здено Харой. На момент сегодняшнего матча Овечкину было 40 лет и 24 дня.

Напомним, игра завершилась со счётом 4:2 в пользу «Кэпиталз». Дубль в свой актив записал белорус Алексей Протас. В составе победителей также забивали Мартин Фехервари и Райан Леонард.

Для Овечкина сегодняшний ассист стал первым очков в этой регулярке.

Овечкин накормил болельщиков хлопьями в честь рекорда