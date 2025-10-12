40-летний Овечкин силовым приёмом снёс с ног форварда «Айлендерс»

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся голевой передачей в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс», оказался в центре внимания в одном из эпизодов благодаря мощному силовому приёму.

Капитан столичного клуба в одном из моментов по ходу встречи жёстко встретил канадского форварда хозяев Кейси Сизикаса, буквально снеся его с ног. После столкновения с легендой нападающий рухнул на лёд.

Напомним, в сегодняшней встрече Овечкин набрал своё первое очко в новом сезоне, а также покорил несколько редких достижений.

