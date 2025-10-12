40-летний Овечкин силовым приёмом снёс с ног форварда «Айлендерс»
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся голевой передачей в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс», оказался в центре внимания в одном из эпизодов благодаря мощному силовому приёму.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Овечкин, Карлсон) – 01:50 0:2 Протас (Чикран, Уилсон) – 13:52 0:3 Леонард (Чикран, Протас) – 29:50 (pp) 0:4 Протас – 35:30 1:4 Дюклер (Хорват, Палмьери) – 38:51 (pp) 2:4 Шефер (Палмьери, Хорват) – 44:28 (pp)
Капитан столичного клуба в одном из моментов по ходу встречи жёстко встретил канадского форварда хозяев Кейси Сизикаса, буквально снеся его с ног. После столкновения с легендой нападающий рухнул на лёд.
Напомним, в сегодняшней встрече Овечкин набрал своё первое очко в новом сезоне, а также покорил несколько редких достижений.
Овечкин сыграл в хоккей с сыновьями и Сандином у себя дома
