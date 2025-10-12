Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Две передачи Орлова не помогли «Сан-Хосе» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ с 13 шайбами

В ночь с 11 на 12 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 7:6.

В составе «Шаркс» голами отметились Тайлер Тоффоли, Райан Ривз, Марио Ферраро, Йон Клингберг, Адам Годетт и Джефф Скиннер. На счету российского защитника Дмитрия Орлова две результативные передачи

В составе «Дакс» забитыми шайбами отметились Каттер Готье (2), Беккетт Сеннеке, Алекс Киллорн, Крис Крайдер, Радко Гудас и Лео Карлссон.

Российский вратарь хозяев Ярослав Аскаров отразил 36 бросков.

Защитник гостей Павел Минтюков (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Сан-Хосе Шаркс» встретится дома с «Каролиной Харрикейнз». «Анахайм Дакс» сыграет на своём льду с «Питтсбург Пингвинз». Оба матча состоятся 15 октября.