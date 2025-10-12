Скидки
Главная Хоккей Новости

Сан-Хосе Шаркс – Анахайм Дакс, результат матча 12 октября 2025, счет :, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Две передачи Орлова не помогли «Сан-Хосе» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ с 13 шайбами
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 11 на 12 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 7:6.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 7
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Тоффоли (Смит, Селебрини) – 03:40     2:0 Ривз (Годетт, Ледди) – 11:12     2:1 Готье (Мактавиш, Гудас) – 11:53     2:2 Сеннеке (Целльвегер) – 15:14 (pp)     3:2 Ферраро (Смит, Селебрини) – 25:21     3:3 Киллорн (Гранлунд) – 26:19     4:3 Клингберг (Селебрини, Смит) – 30:34 (pp)     5:3 Годетт (Веннберг, Орлов) – 37:14 (pp)     5:4 Крайдер (Карлссон, Терри) – 39:29 (pp)     6:4 Скиннер (Делландреа, Орлов) – 45:34     6:5 Готье (Мактавиш, Сеннеке) – 50:29     6:6 Крайдер (Карлссон, Терри) – 59:09     6:7 Карлссон (Гранлунд) – 60:45    

В составе «Шаркс» голами отметились Тайлер Тоффоли, Райан Ривз, Марио Ферраро, Йон Клингберг, Адам Годетт и Джефф Скиннер. На счету российского защитника Дмитрия Орлова две результативные передачи

В составе «Дакс» забитыми шайбами отметились Каттер Готье (2), Беккетт Сеннеке, Алекс Киллорн, Крис Крайдер, Радко Гудас и Лео Карлссон.

Российский вратарь хозяев Ярослав Аскаров отразил 36 бросков.

Защитник гостей Павел Минтюков (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Сан-Хосе Шаркс» встретится дома с «Каролиной Харрикейнз». «Анахайм Дакс» сыграет на своём льду с «Питтсбург Пингвинз». Оба матча состоятся 15 октября.

