Шайба Дорофеева не помогла «Вегасу» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

В ночь с 11 на 12 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на арене «Клаймэт Пледж-Арена» (Сиэтл, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Мэтти Бенирс и Джаред Макканн.

У гостей единственную шайбу забил российский нападающий Павел Дорофеев.

Форвард «Голден Найтс» Иван Барбашёв (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Сиэтл Кракен» встретится на выезде с «Монреаль Канадиенс». «Вегас Голден Найтс» сыграет в гостях с «Калгари Флэймз». Оба матча состоятся 15 октября.