Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сиэтл Кракен – Вегас Голден Найтс, результат матча 12 октября 2025, счет 2:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Шайба Дорофеева не помогла «Вегасу» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ
Комментарии

В ночь с 11 на 12 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на арене «Клаймэт Пледж-Арена» (Сиэтл, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 1
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Бенирс (Эберле, Данн) – 27:58 (pp)     1:1 Дорофеев – 44:11 (pp)     2:1 Макканн (Бенирс, Данн) – 64:56    

В составе победителей голами отметились Мэтти Бенирс и Джаред Макканн.

У гостей единственную шайбу забил российский нападающий Павел Дорофеев.

Форвард «Голден Найтс» Иван Барбашёв (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Сиэтл Кракен» встретится на выезде с «Монреаль Канадиенс». «Вегас Голден Найтс» сыграет в гостях с «Калгари Флэймз». Оба матча состоятся 15 октября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Александр Овечкин вышел на седьмое место по количеству очков на выезде в истории НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android