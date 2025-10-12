«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ, у Подколзина и Макдэвида — передачи

В ночь с 11 на 12 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Ноа Филп, Эндрю Манджапане. Точку в матче поставил Леон Драйзайтль с передачи Коннора Макдэвида. На счету российского нападающего Василия Подколзина ассист.

У гостей единственную шайбу забил Брок Бёзер.

В следующей встрече «Эдмонтон Ойлерз» встретится в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» 15 октября. «Ванкувер Кэнакс» сыграет дома с «Сент-Луис Блюз» 14 октября.