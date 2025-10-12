Скидки
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Главная Хоккей Новости

Эдмонтон Ойлерз – Ванкувер Кэнакс, результат матча 12 октября 2025, счет 3:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ, у Подколзина и Макдэвида — передачи
В ночь с 11 на 12 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Филп (Капанен, Подколзин) – 32:21     2:0 Манджапане – 39:09     2:1 Бёзер (Хьюз, Дебраск) – 40:47     3:1 Драйзайтль (Нурс, Макдэвид) – 58:45 (sh)    

В составе победителей голами отметились Ноа Филп, Эндрю Манджапане. Точку в матче поставил Леон Драйзайтль с передачи Коннора Макдэвида. На счету российского нападающего Василия Подколзина ассист.

У гостей единственную шайбу забил Брок Бёзер.

В следующей встрече «Эдмонтон Ойлерз» встретится в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» 15 октября. «Ванкувер Кэнакс» сыграет дома с «Сент-Луис Блюз» 14 октября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Евгений Малкин вышел на пятое место по очкам среди европейцев в истории НХЛ
