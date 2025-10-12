Кирилл Марченко установил рекорд «Коламбуса» всех времён

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, отметившийся хет-триком в ворота «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:4), установил клубный рекорд.

Вторая шайба россиянина была заброшена им на 7-й секунде второго периода. Таким образом, он установил рекорд «Коламбуса» по самому быстрому голу с начала любого периода. Предыдущий рекорд принадлежал Патрику Лайне, который отличился на девятой секунде второго периода 17 февраля 2022 года.

Напомним, помимо Марченко, в матче также забивал другой россиянин — форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (дубль). Марченко в итоге был признан первой звездой матча, а вот Капризов в тройку лучших не попал.

