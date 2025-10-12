Кирилл Марченко установил рекорд «Коламбуса» всех времён
Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, отметившийся хет-триком в ворота «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:4), установил клубный рекорд.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 7
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Вуд (Астон-Риз) – 02:29 0:2 Марченко (Воронков, Проворов) – 20:07 1:2 Болди (Эрикссон Эк, Капризов) – 26:18 (pp) 2:2 Капризов (Болди, Тарасенко) – 28:24 (pp) 2:3 Марченко (Воронков, Веренски) – 38:48 2:4 Веренски (Фантилли, Силлинджер) – 41:11 2:5 Марченко (Веренски, Дженнер) – 43:01 (pp) 3:5 Буйум (Эрикссон Эк, Болди) – 49:54 (pp) 3:6 Фантилли (Дженнер) – 50:47 4:6 Капризов (Росси, Буйум) – 55:49 (pp) 4:7 Дженнер (Койл) – 58:34
Вторая шайба россиянина была заброшена им на 7-й секунде второго периода. Таким образом, он установил рекорд «Коламбуса» по самому быстрому голу с начала любого периода. Предыдущий рекорд принадлежал Патрику Лайне, который отличился на девятой секунде второго периода 17 февраля 2022 года.
Напомним, помимо Марченко, в матче также забивал другой россиянин — форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (дубль). Марченко в итоге был признан первой звездой матча, а вот Капризов в тройку лучших не попал.
