Металлург — Авангард. Прямая трансляция

14:30 Мск
14:30 Мск
12 октября главные новости спорта, НХЛ, хоккей, футбол, Александр Овечкин, отбор на чемпионат мира, UFC

Победа «Вашингтона» с пасом Овечкина, Испания обыграла Грузию в отборе. Главное к утру
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, а российский форвард Александр Овечкин набрал первое очко в сезоне, сборная Испании победила Грузию в отборе на чемпионат мира — 2026, бразилец Чарльз Оливейра в главном бою турнира UFC задушил поляка Матеуша Гамрота. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Передача Овечкина и два гола Протаса помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс».
  2. Сборная Испании обыграла команду Грузии в отборе на чемпионат мира — 2026.
  3. Чарльз Оливейра победил Матеуша Гамрота удушающим во втором раунде на турнире UFC.
  4. Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от проигрыша «Коламбусу». У Марченко — хет-трик.
  5. «Рейнджерс» разгромили «Питтсбург» в матче НХЛ, у Панарина — передача.
  6. Португалия вырвала победу у Ирландии с голом на 90+1-й минуте, Роналду не забил пенальти.
  7. Норвегия разгромила Израиль со счётом 5:0, у Холанда хет-трик и нереализованный пенальти.
  8. Ирина Алексеева проиграла Беатрис Меските удушающим приёмом на UFC Fight Night 261.
  9. Голы Месси, Суареса и Альбы помогли «Интер Майами» разгромить «Атланту» без Миранчука.
  10. Сборная Аргентины одолела Мексику и вышла в полуфинал молодёжного ЧМ-2025.
  11. Жозе Альдо оставил перчатки перед публикой на турнире UFC. Ранее он завершил карьеру.

Главные новости дня

Топ-матчи воскресенья: Панарин против Малкина в НХЛ, отбор к ЧМ по футболу и баскетбол
