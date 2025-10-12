Победа «Вашингтона» с пасом Овечкина, Испания обыграла Грузию в отборе. Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, а российский форвард Александр Овечкин набрал первое очко в сезоне, сборная Испании победила Грузию в отборе на чемпионат мира — 2026, бразилец Чарльз Оливейра в главном бою турнира UFC задушил поляка Матеуша Гамрота. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

