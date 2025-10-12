Победа «Вашингтона» с пасом Овечкина, Испания обыграла Грузию в отборе. Главное к утру
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, а российский форвард Александр Овечкин набрал первое очко в сезоне, сборная Испании победила Грузию в отборе на чемпионат мира — 2026, бразилец Чарльз Оливейра в главном бою турнира UFC задушил поляка Матеуша Гамрота. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Передача Овечкина и два гола Протаса помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс».
- Сборная Испании обыграла команду Грузии в отборе на чемпионат мира — 2026.
- Чарльз Оливейра победил Матеуша Гамрота удушающим во втором раунде на турнире UFC.
- Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от проигрыша «Коламбусу». У Марченко — хет-трик.
- «Рейнджерс» разгромили «Питтсбург» в матче НХЛ, у Панарина — передача.
- Португалия вырвала победу у Ирландии с голом на 90+1-й минуте, Роналду не забил пенальти.
- Норвегия разгромила Израиль со счётом 5:0, у Холанда хет-трик и нереализованный пенальти.
- Ирина Алексеева проиграла Беатрис Меските удушающим приёмом на UFC Fight Night 261.
- Голы Месси, Суареса и Альбы помогли «Интер Майами» разгромить «Атланту» без Миранчука.
- Сборная Аргентины одолела Мексику и вышла в полуфинал молодёжного ЧМ-2025.
- Жозе Альдо оставил перчатки перед публикой на турнире UFC. Ранее он завершил карьеру.
