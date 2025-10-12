Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 12 октября 2025 года

Результаты матчей НХЛ на 12 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 12 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 16 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 12 октября 2025 года:

«Виннипег Джетс» – «Лос-Анджелес Кингз» — 3: 2;
«Калгари Флэймз» – «Сент-Луис Блюз» — 2: 4;
«Каролина Харрикейнз» – «Филадельфия Флайерз» — 4: 3 ОТ;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 3: 5;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Монреаль Канадиенс» — 2: 3;
«Флорида Пантерз» – «Оттава Сенаторз» — 6: 2;
«Питтсбург Пингвинз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1: 6;
«Детройт Ред Уингз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 6: 3;
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Вашингтон Кэпиталз» — 2: 4;
«Бостон Брюинз» – «Баффало Сэйбрз» — 3: 1;
«Миннесота Уайлд» – «Коламбус Блю Джекетс» — 4: 7;
«Нэшвилл Предаторз» – «Юта Мамонт» — 2: 3 ОТ;
«Колорадо Эвеланш» – «Даллас Старз» — 4: 5 Б;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Ванкувер Кэнакс» — 3: 1;
«Сиэтл Кракен» – «Вегас Голден Найтс» — 2: 1 ОТ;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Анахайм Дакс» — 6: 7 ОТ.

Материалы по теме
Топ-матчи воскресенья: Панарин против Малкина в НХЛ, отбор к ЧМ по футболу и баскетбол
Топ-матчи воскресенья: Панарин против Малкина в НХЛ, отбор к ЧМ по футболу и баскетбол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android