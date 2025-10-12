Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей НХЛ на 12 октября 2025 года

В ночь на 12 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 16 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 12 октября 2025 года:

«Виннипег Джетс» – «Лос-Анджелес Кингз» — 3: 2;

«Калгари Флэймз» – «Сент-Луис Блюз» — 2: 4;

«Каролина Харрикейнз» – «Филадельфия Флайерз» — 4: 3 ОТ;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 3: 5;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Монреаль Канадиенс» — 2: 3;

«Флорида Пантерз» – «Оттава Сенаторз» — 6: 2;

«Питтсбург Пингвинз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1: 6;

«Детройт Ред Уингз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 6: 3;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Вашингтон Кэпиталз» — 2: 4;

«Бостон Брюинз» – «Баффало Сэйбрз» — 3: 1;

«Миннесота Уайлд» – «Коламбус Блю Джекетс» — 4: 7;

«Нэшвилл Предаторз» – «Юта Мамонт» — 2: 3 ОТ;

«Колорадо Эвеланш» – «Даллас Старз» — 4: 5 Б;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Ванкувер Кэнакс» — 3: 1;

«Сиэтл Кракен» – «Вегас Голден Найтс» — 2: 1 ОТ;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Анахайм Дакс» — 6: 7 ОТ.