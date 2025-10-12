Российские нападающие Грицюк и Гребёнкин набрали первые очки в НХЛ

Российские нападающие Арсений Грицюк из «Нью-Джерси Дэвилз» и Никита Гребёнкин из «Филадельфии Флайерз» набрали свои первые очки в Национальной хоккейной лиге.

Грицюк сделал две голевые передачи в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3). Это вторая игра форварда в дебютном сезоне в НХЛ. За 13.14 (2.12 – в большинстве) у россиянина три броска в створ ворот, один силовой прием, полезность – «+1».

Гребёнкин записал на свой счёт одну голевую передачу в матче с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 ОТ). Форвард набрал первое очко за «Филадельфию» в дебютной игре за клуб, куда его обменяли в марте из «Торонто Мэйпл Лифс». Это результативное действие стало для 22-летнего игрока и первым в лиге. За 8.36 у россиянина ни одного броска в створ ворот (один был заблокирован, один – мимо), один блок-шот, один силовой приём, три потери шайбы, полезность – «-1».