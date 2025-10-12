Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на победу клуба в матче с «Айлендерс»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу своей команды в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2) в регулярке НХЛ.

«Ребята действовали агрессивно, мы играли на взводе. Это и задало нам тон на весь вечер, позволив так хорошо начать. А потом мы смогли удержаться и справиться с трудностями в третьем периоде. Соперники пошли вперёд, и в этот момент ты ощущаешь, как арена оживает, и нам пришлось удерживаться.

Иногда в начале сезона тебе приходится проходить через такие моменты. У нас ещё не было побед, ребята немного нервничают. Держат клюшку слишком крепко. Так что мне даже понравилось, как всё закончилось — что нам пришлось сражаться, продержаться и преодолеть немного трудностей», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс».

