Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на победу клуба в матче с «Айлендерс»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу своей команды в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2) в регулярке НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Овечкин, Карлсон) – 01:50     0:2 Протас (Чикран, Уилсон) – 13:52     0:3 Леонард (Чикран, Протас) – 29:50 (pp)     0:4 Протас – 35:30     1:4 Дюклер (Хорват, Палмьери) – 38:51 (pp)     2:4 Шефер (Палмьери, Хорват) – 44:28 (pp)    

«Ребята действовали агрессивно, мы играли на взводе. Это и задало нам тон на весь вечер, позволив так хорошо начать. А потом мы смогли удержаться и справиться с трудностями в третьем периоде. Соперники пошли вперёд, и в этот момент ты ощущаешь, как арена оживает, и нам пришлось удерживаться.

Иногда в начале сезона тебе приходится проходить через такие моменты. У нас ещё не было побед, ребята немного нервничают. Держат клюшку слишком крепко. Так что мне даже понравилось, как всё закончилось — что нам пришлось сражаться, продержаться и преодолеть немного трудностей», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Овечкин готовится к сезону в составе «Вашингтона»

