Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на победу клуба в матче с «Айлендерс»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу своей команды в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2) в регулярке НХЛ.
«Ребята действовали агрессивно, мы играли на взводе. Это и задало нам тон на весь вечер, позволив так хорошо начать. А потом мы смогли удержаться и справиться с трудностями в третьем периоде. Соперники пошли вперёд, и в этот момент ты ощущаешь, как арена оживает, и нам пришлось удерживаться.
Иногда в начале сезона тебе приходится проходить через такие моменты. У нас ещё не было побед, ребята немного нервничают. Держат клюшку слишком крепко. Так что мне даже понравилось, как всё закончилось — что нам пришлось сражаться, продержаться и преодолеть немного трудностей», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Овечкин готовится к сезону в составе «Вашингтона»
- 12 октября 2025
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:38
-
08:32
-
08:12
-
07:55
-
07:49
-
07:46
-
07:41
-
07:24
-
06:58
-
06:16
-
05:55
-
05:52
-
05:02
-
04:55
-
04:48
-
04:44
-
04:39
-
02:41
-
02:28
-
02:23
-
01:57
-
01:33
- 11 октября 2025
-
23:56
-
23:42
-
23:30
-
23:16
-
22:50
-
22:34
-
22:14
-
21:54
-
21:12
-
20:52