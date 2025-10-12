Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Авангард: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Металлург» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 12 октября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Металлург» — «Авангард» 12 октября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Металлург» имеет серию из пяти побед. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорский клуб сыграл 14 матчей, в которых набрал 24 очка, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 18 очками после 13 встреч располагается на второй строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Форвард «Металлурга» Фёдоров: гол с паса Кузнецова запомнится мне на всю жизнь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android