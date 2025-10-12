Форвард «Шанхайских Драконов» Попугаев: я должен был забивать в пустые ворота

Нападающий «Шанхайских Драконов» Никита Попугаев прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и заявил, что должен был забивать в пустые ворота.

— Никит, как тебе сегодняшние три очка?

— Ну что сказать, тяжёлая была сегодня игра, выехали просто на командном характере. Голов было немного, только те, что обеспечили три очка. Эх, и мне надо было забивать в пустые ворота. Такие моменты были…

— Не расстраивайся, как по мне, так ты наиграл на шайбу. У соперников ярче был только Усов. Устали от минчан?

— Пора её уже забить, эту шайбу! (Смеётся). Кстати, не сказал бы, что сложно играть против одной команды два раза, просто есть нюанс, что мы уже друг друга рассмотрели и понимаем, как может пойти игра. Когда играешь два раза подряд и попадается такой сильный соперник, приходится искать лазейки. Конечно, я всегда рад победе, но сегодня она была прямо волевая. Крутой вечер, — сказал Никита Попугаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.