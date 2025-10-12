«Металлург» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 12 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Металлург» имеет серию из пяти побед. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорский клуб сыграл 14 матчей, в которых набрал 24 очка, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 18 очками после 13 встреч располагается на второй строчке Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.