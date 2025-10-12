Форвард «Шанхайских Драконов» Попугаев: впереди Москва, будем забивать Подъяпольскому
Нападающий «Шанхайских Драконов» Никита Попугаев после победы над минским «Динамо» (2:1) поделился ожиданиями от предстоящей игры с московским «Динамо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Энас (Смит, Лимож) – 33:44 (5x5) 1:1 Фу (Спунер, Душак) – 51:15 (5x5) 2:1 Спунер (Куинни, Кленденинг) – 57:10 (5x4)
— «Шанхай» славится большим количеством голов, сегодня долго была напряжёнка.
— Так голкиперы и «засушили». Очень хорошая игра именно вратарей, держали оба, сколько было сил. Вот есть такие тревожные игры, когда нужно что-то переломить. То, что команда отыгралась, очень радует.
— У вас настоящая «Динамо»-серия. В гости пожалует Москва.
— Ага, Владику Подъяпольскому будем забивать, получается. Это уже новый вызов, посмотрим, что из этого получится, — сказал Никита Попугаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.
Комментарии
