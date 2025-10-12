Скидки
Вратарь «Автомобилиста»: клуб с каждым годом становится сильнее, наша задача — Кубок

Вратарь «Автомобилиста»: клуб с каждым годом становится сильнее, наша задача — Кубок
Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин заявил, что команда становится сильнее с каждым годом, а также назвал задачи клуба на текущий сезон. На данный момент «Автомобилист» занимает второе место на Востоке, набрав 21 очко в 15 матчах.

– Специалисты, отмечая успешный старт «Автомобилиста», всё равно сетуют, что вы играете в оборонительный и скучноватый хоккей. Это так?
– Нет, не согласен. Да, бывают матчи, когда мы немного подстраиваемся под соперника и играем чуть глубже. Но сверхоборонительным наш стиль не назову, счастье ищем в основном в атаке.

– Задачи на сезон, личные и командные?
– С каждым годом «Автомобилист» становится сильнее. Посмотрите, у нас немало травм, но «Автомобилист» не теряет ход, побеждает, это о многом говорит. Поэтому задача у нас у всех в первую очередь командная – Кубок, – приводит слова Галкина Russia-Hockey.

У «Автомобилиста» нет 10 основных игроков, а команда побеждает. За счёт чего?
У «Автомобилиста» нет 10 основных игроков, а команда побеждает. За счёт чего?
