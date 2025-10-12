Защитник «Шанхайских Драконов» Сомерби: Минск очень изнурительный соперник

Защитник «Шанхайских Драконов» Дойл Сомерби прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Дойл, сегодня было много работы у ворот Кареева?

— Эндрю просто красавчик, тащит несколько игр подряд. Сегодня было вообще непросто, почти как на дальнем выезде. Я бы сказал, что это была удачная попытка найти какой-то способ выиграть, потому что игра с Минском далась реально изнурительно. Мы будто только с ними уже сыграли, поняли, как они действуют, а соперник взял и стал удивлять в какой-то другой плоскости. Пришлось отыгрываться. Вообще, второй раз выходить на лёд тяжелее, потому что Минск приехал за очками и упускать возможность второй раз забрать то, что они наиграли, конечно, им не хочется. Это были 60 минут тяжёлого хоккея, я признаюсь.

— Вот вы стали проигрывать, и Галлан..

— Сказал после первого периода, что неважно, кто проиграл первый период, главное, в каком настроении мы зайдём в раздевалку после третьего. Как он сказал, будете играть нормально — остальные два периода и сами себя вознаградите. Так и получилось, — сказал Дойл Сомерби в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.