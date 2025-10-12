Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Шанхайских Драконов» Сомерби: Минск очень изнурительный соперник

Защитник «Шанхайских Драконов» Сомерби: Минск очень изнурительный соперник
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Шанхайских Драконов» Дойл Сомерби прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Энас (Смит, Лимож) – 33:44 (5x5)     1:1 Фу (Спунер, Душак) – 51:15 (5x5)     2:1 Спунер (Куинни, Кленденинг) – 57:10 (5x4)    

— Дойл, сегодня было много работы у ворот Кареева?
— Эндрю просто красавчик, тащит несколько игр подряд. Сегодня было вообще непросто, почти как на дальнем выезде. Я бы сказал, что это была удачная попытка найти какой-то способ выиграть, потому что игра с Минском далась реально изнурительно. Мы будто только с ними уже сыграли, поняли, как они действуют, а соперник взял и стал удивлять в какой-то другой плоскости. Пришлось отыгрываться. Вообще, второй раз выходить на лёд тяжелее, потому что Минск приехал за очками и упускать возможность второй раз забрать то, что они наиграли, конечно, им не хочется. Это были 60 минут тяжёлого хоккея, я признаюсь.

— Вот вы стали проигрывать, и Галлан..
— Сказал после первого периода, что неважно, кто проиграл первый период, главное, в каком настроении мы зайдём в раздевалку после третьего. Как он сказал, будете играть нормально — остальные два периода и сами себя вознаградите. Так и получилось, — сказал Дойл Сомерби в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

Материалы по теме
Видео
«Шанхайские Драконы» одержали волевую победу над минским «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android