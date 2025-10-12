Защитник «Шанхайских Драконов» Сомерби: наше меньшинство даёт уверенность в игре

Защитник «Шанхайских Драконов» Дойл Сомерби заявил, что меньшинство команды стало базой уверенности в матче с минским «Динамо» (2:1).

— Каждый раз непонятно, будет овертайм или шибанёте шальную шайбу.

— Это вы ещё только со стороны смотрите! (Смеётся). Мы вообще на льду переживаем кучу эмоций, когда ход игры меняется. Я скажу так: наше сегодняшнее меньшинство стало для нас своеобразной базой уверенности. Вот благодаря ему сегодня мы не разменивали три очка на одно или два, получилось без овертаймов и деления наигранных шайб. Но этот матч пора забывать – дальше новые приключения. В московском «Динамо» очень крутые игроки, мы в ожидании.

— Кстати, о москвичах. Кажется, вы сегодня с ними на одной позиции в таблице.

— Не, мы их перепрыгнули по моим подсчётам. Но это вообще сейчас неважно. Минск – это топ-команда, и Москва тоже такая же. Нам надо будет взять себя в руки, потому что «Динамо» Москва феноменальная команда, от них можно ждать тяжёлый хоккей, ещё серьёзнее, чем сегодня, — сказал Дойл Сомерби в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.