Кросби — о Салливане в «Питтсбурге»: он всегда находил, чем нас мотивировать

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о работе с Майком Салливаном. Специалист возглавил «пингвинов» в 2015 году и покинул пост в апреле 2025-го. При нём «Питтсбург» дважды выиграл Кубок Стэнли (2016, 2017). Сейчас Салливан возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Это само по себе говорит о многом. За десять лет хоккей сильно меняется, и он всегда находил, чем нас мотивировать. Каждый год приносил что-то новое. Он умел держать атмосферу в команде. А когда ты выигрываешь с тренером, это особая связь. Мы сделали это дважды. Для тренера это впечатляющий путь», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.