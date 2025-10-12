Российский нападающий «Коламбуса» Марченко стал первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Форвард оформил хет-трик в матче с «Миннесотой Уайлд» (7:4).

Второй звездой стал белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас, отметившийся двумя голами и одной результативной передачей в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).

Третьей звездой признан шведский форвард Лео Карлссон из «Анахайм Дакс», забивший один гол и сделавший два ассиста во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (7:6 ОТ).

Также Марченко установил рекорд «Коламбуса» по самому быстрому голу с начала любого периода. Вторая шайба россиянина была заброшена им на седьмой секунде второго периода.