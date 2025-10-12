Российский нападающий «Коламбуса» Марченко стал первой звездой дня в НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Форвард оформил хет-трик в матче с «Миннесотой Уайлд» (7:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 7
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Вуд (Астон-Риз) – 02:29 0:2 Марченко (Воронков, Проворов) – 20:07 1:2 Болди (Эрикссон Эк, Капризов) – 26:18 (pp) 2:2 Капризов (Болди, Тарасенко) – 28:24 (pp) 2:3 Марченко (Воронков, Веренски) – 38:48 2:4 Веренски (Фантилли, Силлинджер) – 41:11 2:5 Марченко (Веренски, Дженнер) – 43:01 (pp) 3:5 Буйум (Эрикссон Эк, Болди) – 49:54 (pp) 3:6 Фантилли (Дженнер) – 50:47 4:6 Капризов (Росси, Буйум) – 55:49 (pp) 4:7 Дженнер (Койл) – 58:34
Второй звездой стал белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас, отметившийся двумя голами и одной результативной передачей в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).
Третьей звездой признан шведский форвард Лео Карлссон из «Анахайм Дакс», забивший один гол и сделавший два ассиста во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (7:6 ОТ).
Также Марченко установил рекорд «Коламбуса» по самому быстрому голу с начала любого периода. Вторая шайба россиянина была заброшена им на седьмой секунде второго периода.
Комментарии
- 12 октября 2025
-
12:16
-
11:54
-
11:30
-
11:14
-
10:52
-
10:30
-
10:20
-
10:08
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:38
-
08:32
-
08:12
-
07:55
-
07:49
-
07:46
-
07:41
-
07:24
-
06:58
-
06:16
-
05:55
-
05:52
-
05:02
-
04:55
-
04:48
-
04:44
-
04:39
-
02:41
-
02:28
-
02:23