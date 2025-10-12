Форвард «Барыса» Тайс Томпсон выведен из списка травмированных

Нападающий «Барыса» Тайс Томпсон выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба астанинского клуба в телеграм-канале. Отмечается, что появление форварда в заявке на игру с нижегородским «Торпедо» весьма вероятно. Встреча состоится сегодня, 12 октября, и начнётся в 14:30 мск.

Также сообщается, что на лёд может выйти нападающий Кирилл Панюков, заключивший с «Барысом» пробное соглашение до конца месяца. Уточняется, что в списке травмированных остаются вратарь Никита Бояркин и форвард Алихан Асетов.

Напомним, Томпсон получил травму по ходу матча с минским «Динамо» (1:3) 13 сентября. В сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги 26-летний Томпсон сыграл три игры, в которых забросил одну шайбу.