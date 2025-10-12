Защитник «Колорадо» Бёрнс стал 23-м игроком в истории НХЛ с 1500 матчами в регулярках
40-летний канадский защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бёрнс стал 23-м игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1500 матчей в регулярках. Хоккеист принял участие в игре регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (4:5 Б). Рекордом лиги владеет бывший партнер Брента по «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло (1779).
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 5
Б
Даллас Старз
Даллас
0:1 Харли (Рантанен, Лундквист) – 18:51 1:1 Нечас (Маккиннон, Малински) – 23:54 2:1 Бриндли (Олофссон) – 30:07 2:2 Бастиан (Линделль, Хейсканен) – 35:22 2:3 Робертсон (Харли, Любушкин) – 38:25 3:3 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 40:34 3:4 Джонстон – 41:58 4:4 Маккиннон – 50:46 (pp) 4:5 Рантанен – 65:00
Бёрнс отметился результативной передачей и завершил встречу с полезностью «-2». Всего в регулярках на его счету 911 (261+650) очков. В Кубке Стэнли Брент сыграл 134 матча, забив 24 гола и отдав 56 результативных передач.
В текущем сезоне отметки 1500 матчей также должны достичь форварды Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 1493) и Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз», 1457).
