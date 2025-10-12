Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Колорадо» Бёрнс стал 23-м игроком в истории НХЛ с 1500 матчами в регулярках

Защитник «Колорадо» Бёрнс стал 23-м игроком в истории НХЛ с 1500 матчами в регулярках
Комментарии

40-летний канадский защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бёрнс стал 23-м игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1500 матчей в регулярках. Хоккеист принял участие в игре регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (4:5 Б). Рекордом лиги владеет бывший партнер Брента по «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло (1779).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 5
Б
Даллас Старз
Даллас
0:1 Харли (Рантанен, Лундквист) – 18:51     1:1 Нечас (Маккиннон, Малински) – 23:54     2:1 Бриндли (Олофссон) – 30:07     2:2 Бастиан (Линделль, Хейсканен) – 35:22     2:3 Робертсон (Харли, Любушкин) – 38:25     3:3 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 40:34     3:4 Джонстон – 41:58     4:4 Маккиннон – 50:46 (pp)     4:5 Рантанен – 65:00    

Бёрнс отметился результативной передачей и завершил встречу с полезностью «-2». Всего в регулярках на его счету 911 (261+650) очков. В Кубке Стэнли Брент сыграл 134 матча, забив 24 гола и отдав 56 результативных передач.

В текущем сезоне отметки 1500 матчей также должны достичь форварды Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 1493) и Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз», 1457).

Материалы по теме
«Около 10 минут». Тренер «Колорадо» — о том, сколько длилось сожаление об уходе Рантанена
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android