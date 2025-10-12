Защитник «Колорадо» Бёрнс стал 23-м игроком в истории НХЛ с 1500 матчами в регулярках

40-летний канадский защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бёрнс стал 23-м игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1500 матчей в регулярках. Хоккеист принял участие в игре регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (4:5 Б). Рекордом лиги владеет бывший партнер Брента по «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло (1779).

Бёрнс отметился результативной передачей и завершил встречу с полезностью «-2». Всего в регулярках на его счету 911 (261+650) очков. В Кубке Стэнли Брент сыграл 134 матча, забив 24 гола и отдав 56 результативных передач.

В текущем сезоне отметки 1500 матчей также должны достичь форварды Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 1493) и Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз», 1457).