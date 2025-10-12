Главный тренер «Вегаса» Кэссиди: Дорофеев повзрослел, стал сильнее и лучше знает лигу

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди высказался об игре российского нападающего команды Павла Дорофеева и заявил, что форвард стал взрослее и сильнее. Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче с «Сиэтл Кракен» (2:1 ОТ).

«Думаю, он просто продолжает то, что начал в прошлом году. Это уверенный в себе парень, в этом году он стал немного сильнее, повзрослел, лучше знает лигу, он понимает, что может забрасывать шайбы. Мы тоже смотрим на него как на снайпера», — приводит слова Кэссиди сайт НХЛ.

Дорофеев в 2019 году был выбран «Вегасом» в третьем раунде под общим 79-м номером. 24-летний россиянин в прошедшем сезоне провёл 90 матчей за «Вегас» (с учётом плей-офф), в которых набрал 54 (36+18) очка. В текущем сезоне на его счету 5 (5+0) очков в трёх матчах.