Металлург — Авангард. Прямая трансляция
14:30 Мск
Главный тренер «Вегаса» Кэссиди: Дорофеев повзрослел, стал сильнее и лучше знает лигу

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди высказался об игре российского нападающего команды Павла Дорофеева и заявил, что форвард стал взрослее и сильнее. Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче с «Сиэтл Кракен» (2:1 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 1
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Бенирс (Эберле, Данн) – 27:58 (pp)     1:1 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 44:11 (pp)     2:1 Макканн (Бенирс, Данн) – 64:56    

«Думаю, он просто продолжает то, что начал в прошлом году. Это уверенный в себе парень, в этом году он стал немного сильнее, повзрослел, лучше знает лигу, он понимает, что может забрасывать шайбы. Мы тоже смотрим на него как на снайпера», — приводит слова Кэссиди сайт НХЛ.

Дорофеев в 2019 году был выбран «Вегасом» в третьем раунде под общим 79-м номером. 24-летний россиянин в прошедшем сезоне провёл 90 матчей за «Вегас» (с учётом плей-офф), в которых набрал 54 (36+18) очка. В текущем сезоне на его счету 5 (5+0) очков в трёх матчах.

