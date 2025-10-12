Скидки
Терещенко: последние поражения опустили «Авангард» с небес на землю

Аудио-версия:
Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал два подряд поражения «Авангарда» от «Автомобилиста». Команда под руководством Ги Буше в двух последних матчах проиграла клубу из Екатеринбурга – 1:4 дома и 0:3 на выезде.

«Автомобилист» заставил «Авангард» ошибаться. А Омск ошибается, если его заставляют это делать. Ги Буше сам об этом говорит. Иногда «Авангард» много, но не очень эффективно бросает. Последние поражения опустили команду с небес на землю. Проходных игр не бывает, «Авангарду» надо это понять. Иногда он играет очень расслабленно. Спорт не терпит расслаблений», – приводит слова Терещенко Metaratings.

Сегодня, 12 октября, омский клуб проведет матч с «Металлургом» на выезде.

Матч «Металлург» — «Авангард» 12 октября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
