Марченко — о хет-трике «Миннесоте»: могу забивать чаще, нужно больше бросать

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал свой хет-трик в матче с «Миннесотой Уайлд» (7:4). Форвард забросил три шайбы и стал первой звездой игрового дня в НХЛ.

«Я знаю, что буду забивать, если буду много бросать. По крайней мере так должно быть. Необходимо использовать каждую возможность. Могу забрасывать чаще, просто нужно больше бросать. Это не так уж сложно. Я работаю над броском, а мои партнёры делают отличные передачи. Стараюсь выкладываться по полной», – приводит слова Марченко сайт НХЛ.

Также Кирилл установил рекорд «Коламбуса» по быстроте гола с начала любого периода. Вторая шайба россиянина была заброшена им на седьмой секунде второго периода.