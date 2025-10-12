Марченко — о хет-трике «Миннесоте»: могу забивать чаще, нужно больше бросать
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал свой хет-трик в матче с «Миннесотой Уайлд» (7:4). Форвард забросил три шайбы и стал первой звездой игрового дня в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 7
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Вуд (Астон-Риз) – 02:29 0:2 Марченко (Воронков, Проворов) – 20:07 1:2 Болди (Эрикссон Эк, Капризов) – 26:18 (pp) 2:2 Капризов (Болди, Тарасенко) – 28:24 (pp) 2:3 Марченко (Воронков, Веренски) – 38:48 2:4 Веренски (Фантилли, Силлинджер) – 41:11 2:5 Марченко (Веренски, Дженнер) – 43:01 (pp) 3:5 Буйум (Эрикссон Эк, Болди) – 49:54 (pp) 3:6 Фантилли (Дженнер) – 50:47 4:6 Капризов (Росси, Буйум) – 55:49 (pp) 4:7 Дженнер (Койл) – 58:34
«Я знаю, что буду забивать, если буду много бросать. По крайней мере так должно быть. Необходимо использовать каждую возможность. Могу забрасывать чаще, просто нужно больше бросать. Это не так уж сложно. Я работаю над броском, а мои партнёры делают отличные передачи. Стараюсь выкладываться по полной», – приводит слова Марченко сайт НХЛ.
Также Кирилл установил рекорд «Коламбуса» по быстроте гола с начала любого периода. Вторая шайба россиянина была заброшена им на седьмой секунде второго периода.
