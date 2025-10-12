ЦСКА — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 12 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным ЦСКА и казанским «Ак Барсом». Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграл 13 матчей, в которых набрал 14 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 15 очками после 13 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.