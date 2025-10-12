«Торпедо» объявило о подписании нападающего Шейна Принса

«Торпедо» официально объявило о подписании контракта с нападающим Шейном Принсом. Североамериканский форвард имеет белорусское гражданство, благодаря которому не считается легионером.

32-летний игрок выступает в КХЛ с сезона-2018/2019. За это время Принс провёл 334 матча, набрав 203 (94+109) очка. Нападающий становился лучшим бомбардиром минского «Динамо» с 55 очками за сезон. Выступал в составе сборной Беларуси на чемпионате мира и в квалификации к Олимпийским играм.

В НХЛ на счету Шейна 128 матчей за «Оттаву Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс», в которых он отметился 12 голами и 26 результативными передачами. В АХЛ нападающий провёл 210 игр и заработал 150 (67+83) очков.