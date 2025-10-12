Скидки
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
14:30 Мск
Никишин — 4-й защитник в истории «Каролины», набравший очки в двух первых матчах регулярки

Комментарии

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин набрал по очку в двух первых матчах регулярки НХЛ в карьере. 24-летний хоккеист сделал результативную передачу в игре с «Филадельфией Флайерз» (4:3 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Конечны, Зеграс) – 19:38 (pp)     1:1 Стэнковен (Блейк, Никишин) – 23:46     1:2 Бринк (Кейтс, Гребёнкин) – 26:18     2:2 Холл (Робинсон) – 29:07     3:2 Стаал (Мартинук) – 38:30     3:3 Санхайм (Бринк, Фёрстер) – 56:00     4:3 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 64:43    

Таким образом, Никишин стал четвёртым защитником в истории «Каролины» и «Хартфорда», набравшим очки в каждом из двух первых матчей регулярного чемпионата НХЛ в карьере. Подобное достижение есть только у Джейми Макбэйна (четыре игры в сезоне-2009/2010), Тодда Ричардса (два матча в сезоне-1990/1991) и Марка Фуско (две игры в сезоне-1983/1984).

Россиянин пополнил состав «Каролины» в апреле 2025 года. В плей-офф сезона-2024/2025 Никишин провёл четыре матча, где заработал 1 (0+1) очко. В текущем сезоне на счету Александра две игры и 2 (0+2) очка.

