Никишин — 4-й защитник в истории «Каролины», набравший очки в двух первых матчах регулярки

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин набрал по очку в двух первых матчах регулярки НХЛ в карьере. 24-летний хоккеист сделал результативную передачу в игре с «Филадельфией Флайерз» (4:3 ОТ).
Таким образом, Никишин стал четвёртым защитником в истории «Каролины» и «Хартфорда», набравшим очки в каждом из двух первых матчей регулярного чемпионата НХЛ в карьере. Подобное достижение есть только у Джейми Макбэйна (четыре игры в сезоне-2009/2010), Тодда Ричардса (два матча в сезоне-1990/1991) и Марка Фуско (две игры в сезоне-1983/1984).
Россиянин пополнил состав «Каролины» в апреле 2025 года. В плей-офф сезона-2024/2025 Никишин провёл четыре матча, где заработал 1 (0+1) очко. В текущем сезоне на счету Александра две игры и 2 (0+2) очка.
- 12 октября 2025
-
14:18
-
14:06
-
14:00
-
13:38
-
13:18
-
12:56
-
12:36
-
12:16
-
11:54
-
11:30
-
11:14
-
10:52
-
10:30
-
10:20
-
10:08
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:38
-
08:32
-
08:12
-
07:55
-
07:49
-
07:46
-
07:41
-
07:24
-
06:58
-
06:16
-
05:55
-
05:52
-
05:02