«Металлург» — «Авангард»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

Сегодня, 12 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав «Металлурга»:

Фото: ХК «Металлург»

Состав «Авангарда»:

Фото: ХК «Авангард»

«Металлург» имеет серию из пяти побед. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорский клуб сыграл 14 матчей, в которых набрал 24 очка, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 18 очками после 13 встреч располагается на второй строчке Востока.