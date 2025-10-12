Скидки
«Металлург» — «Авангард»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

«Металлург» — «Авангард»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026
Сегодня, 12 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1-й период
0 : 0
Авангард
Омск
Матч «Металлург» — «Авангард» 12 октября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Состав «Металлурга»:

Фото: ХК «Металлург»

Состав «Авангарда»:

Фото: ХК «Авангард»

«Металлург» имеет серию из пяти побед. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорский клуб сыграл 14 матчей, в которых набрал 24 очка, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 18 очками после 13 встреч располагается на второй строчке Востока.

