«Даём, даём, даём, Саш! У меня давление даже поднялось!» Общение Радулова с судьями в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) показала кадры общения нападающего «Локомотива» Александра Радулова с судьями в матче регулярного чемпионата со СКА (4:2).

В одном из эпизодов форвард обращается к арбитру: «Я на пятак приезжаю, постоянно тычки». В другом Александр, находясь на скамейке, очень эмоционально реагирует на нарушение, после чего судья моментально реагирует: «Тихо! Даём, даём, даём! Даём, Саш! У меня давление поднялось даже!»

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Радулов сыграл 14 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач.