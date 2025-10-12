«Даём, даём, даём, Саш! У меня давление даже поднялось!» Общение Радулова с судьями в КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) показала кадры общения нападающего «Локомотива» Александра Радулова с судьями в матче регулярного чемпионата со СКА (4:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Шалунов (Гернат, Каюмов) – 10:14 (5x5) 2:0 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 28:55 (5x5) 2:1 Дишковский (Лутфуллин, Менелл) – 42:54 (5x5) 2:2 Зыков (Воробьёв, Короткий) – 56:45 (5x4) 3:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 57:41 (5x5) 4:2 Гернат (Фрейз) – 59:37 (en)
В одном из эпизодов форвард обращается к арбитру: «Я на пятак приезжаю, постоянно тычки». В другом Александр, находясь на скамейке, очень эмоционально реагирует на нарушение, после чего судья моментально реагирует: «Тихо! Даём, даём, даём! Даём, Саш! У меня давление поднялось даже!»
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Радулов сыграл 14 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач.
