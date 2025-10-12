Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Даём, даём, даём, Саш! У меня давление даже поднялось!» Общение Радулова с судьями в КХЛ

«Даём, даём, даём, Саш! У меня давление даже поднялось!» Общение Радулова с судьями в КХЛ
Комментарии

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) показала кадры общения нападающего «Локомотива» Александра Радулова с судьями в матче регулярного чемпионата со СКА (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Шалунов (Гернат, Каюмов) – 10:14 (5x5)     2:0 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 28:55 (5x5)     2:1 Дишковский (Лутфуллин, Менелл) – 42:54 (5x5)     2:2 Зыков (Воробьёв, Короткий) – 56:45 (5x4)     3:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 57:41 (5x5)     4:2 Гернат (Фрейз) – 59:37 (en)    

В одном из эпизодов форвард обращается к арбитру: «Я на пятак приезжаю, постоянно тычки». В другом Александр, находясь на скамейке, очень эмоционально реагирует на нарушение, после чего судья моментально реагирует: «Тихо! Даём, даём, даём! Даём, Саш! У меня давление поднялось даже!»

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Радулов сыграл 14 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач.

Материалы по теме
Самый молодой вратарь-дебютант КХЛ: было бы приятно поймать бросок Радулова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android