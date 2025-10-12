Скидки
Главный тренер «Филадельфии» оценил качество игры команды с «Каролиной»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет прокомментировал поражение от «Каролины Харрикейнз» (3:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Конечны, Зеграс) – 19:38 (pp)     1:1 Стэнковен (Блейк, Никишин) – 23:46     1:2 Бринк (Кейтс, Гребёнкин) – 26:18     2:2 Холл (Робинсон) – 29:07     3:2 Стаал (Мартинук) – 38:30     3:3 Санхайм (Бринк, Фёрстер) – 56:00     4:3 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 64:43    

«Некоторые ребята отлично постарались. Бринк и Эрссон были великолепны, здорово сработало меньшинство. Нам просто нужно перестать пропускать лёгкие голы. В остальном, часть парней приложила выдающиеся усилия, Типпет отлично катался. Есть ребята, которые действительно много работали», – приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

Российские игроки «Филадельфии» Матвей Мичков и Егор Замула остались без набранных очков, на счету Никиты Гребёнкина одна голевая передача.

Следующую игру «Флайерз» проведут с «Флоридой Пантерз» в ночь на 14 октября.

