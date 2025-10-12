Главный тренер «Филадельфии» оценил качество игры команды с «Каролиной»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет прокомментировал поражение от «Каролины Харрикейнз» (3:4).

«Некоторые ребята отлично постарались. Бринк и Эрссон были великолепны, здорово сработало меньшинство. Нам просто нужно перестать пропускать лёгкие голы. В остальном, часть парней приложила выдающиеся усилия, Типпет отлично катался. Есть ребята, которые действительно много работали», – приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

Российские игроки «Филадельфии» Матвей Мичков и Егор Замула остались без набранных очков, на счету Никиты Гребёнкина одна голевая передача.

Следующую игру «Флайерз» проведут с «Флоридой Пантерз» в ночь на 14 октября.