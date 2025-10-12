«Флорида» не планирует помещать Баркова в список травмированных до конца сезона — Фридман

«Флорида Пантерз» не поместит нападающего Александра Баркова в список травмированных до конца сезона. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

По информации источника, клуб надеется, что финский форвард успеет восстановиться после разрыва связок правого колена. Ранее сообщалось, что Барков должен пропустить от шести до девяти месяцев.

В соответствии с новыми правилами коллективного соглашения «Флорида» сможет воспользоваться полной суммой средней годовой зарплаты Баркова для усиления, только если добавит нападающего в список травмированных до конца сезона. Тогда Александр не сыграет в Кубке Стэнли. Однако клуб может изменить решение позднее, когда сроки восстановления игрока будут более понятны.

Напомним, хоккеист получил повреждение колена на предсезонной тренировке и перенёс операцию на передней и внутренней крестообразных связках колена 27 сентября.