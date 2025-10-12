Евгений Кузнецов набрал второе очко во втором матче за «Металлург»

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов набирает очки во втором матче подряд. Форвард отметился результативной передачей в игре с «Авангардом». Встреча проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Для Евгения это второй матч за новый клуб и второе результативное действие, теперь на его счету 2 (0+2) очка. На 34-й минуте встречи Кузнецов отдал от борта на ход Даниилу Вовченко, тот броском с пятака не пробил Никиту Серебрякова, а Роман Канцеров добил с острого угла низом, шайба залетела в ворота.

