Евгений Кузнецов набрал второе очко во втором матче за «Металлург»

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов набирает очки во втором матче подряд. Форвард отметился результативной передачей в игре с «Авангардом». Встреча проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Пономарёв, Лажуа) – 17:52 (5x5)     1:1 Канцеров (Вовченко, Кузнецов) – 33:04 (5x5)     1:2 Фьоре (Чеккони, Потуральски) – 33:44 (5x5)     1:3 Лажуа (Окулов, Прохоркин) – 39:46 (5x4)     1:4 Лажуа (Окулов) – 43:06 (5x4)     1:5 Пономарёв (Фьоре, Ибрагимов) – 51:07 (en)    

Для Евгения это второй матч за новый клуб и второе результативное действие, теперь на его счету 2 (0+2) очка. На 34-й минуте встречи Кузнецов отдал от борта на ход Даниилу Вовченко, тот броском с пятака не пробил Никиту Серебрякова, а Роман Канцеров добил с острого угла низом, шайба залетела в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

