Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нефтехимик — Сибирь, результат матча 12 октября 2025 года, счет 2:3 Б, КХЛ 2025/2026

«Сибирь» упустила преимущество в две шайбы, но обыграла «Нефтехимик» по буллитам
Комментарии

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и новосибирской «Сибирью». Победу одержала новосибирская команда со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Неколенко (Аланов) – 05:09 (5x5)     0:2 Бутузов (Аланов, Сошников) – 34:16 (5x4)     1:2 Надворный (Квартальнов, Хисамутдинов) – 42:25 (5x5)     2:2 Белозёров (Профака, Хлыстов) – 51:09 (5x5)     2:3 Сошников – 65:00    

В составе «Сибири» шайбы забросили Архип Неколенко и Владимир Бутузов. «Нефтехимик» уступал со счётом 0:2 после второго периода, но смог сравнять счёт к 52-й минуте матча — отличились Матвей Надворный и Андрей Белозёров. По буллитам победу одержала «Сибирь».

Таким образом, «Нефтехимик» потерпел пятое поражение кряду. «Сибирь» одержала вторую победу в последних шести матчах.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android