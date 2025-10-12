«Сибирь» упустила преимущество в две шайбы, но обыграла «Нефтехимик» по буллитам
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и новосибирской «Сибирью». Победу одержала новосибирская команда со счётом 3:2 по буллитам.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Неколенко (Аланов) – 05:09 (5x5) 0:2 Бутузов (Аланов, Сошников) – 34:16 (5x4) 1:2 Надворный (Квартальнов, Хисамутдинов) – 42:25 (5x5) 2:2 Белозёров (Профака, Хлыстов) – 51:09 (5x5) 2:3 Сошников – 65:00
В составе «Сибири» шайбы забросили Архип Неколенко и Владимир Бутузов. «Нефтехимик» уступал со счётом 0:2 после второго периода, но смог сравнять счёт к 52-й минуте матча — отличились Матвей Надворный и Андрей Белозёров. По буллитам победу одержала «Сибирь».
Таким образом, «Нефтехимик» потерпел пятое поражение кряду. «Сибирь» одержала вторую победу в последних шести матчах.
