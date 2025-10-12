Скидки
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
14:30 Мск
Хоккей

Металлург — Авангард, результат матча 12 октября 2025 года, счёт 1:5, КХЛ 2025/2026

«Авангард» забросил пять шайб и крупно обыграл «Металлург» в Магнитогорске
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». Победу одержали гости со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Пономарёв, Лажуа) – 17:52 (5x5)     1:1 Канцеров (Вовченко, Кузнецов) – 33:04 (5x5)     1:2 Фьоре (Чеккони, Потуральски) – 33:44 (5x5)     1:3 Лажуа (Окулов, Прохоркин) – 39:46 (5x4)     1:4 Лажуа (Окулов) – 43:06 (5x4)     1:5 Пономарёв (Фьоре, Ибрагимов) – 51:07 (en)    

Дублем и результативной передачей в составе «Авангарда» отметился Максим Лажуа. Ещё по шайбе за омскую команду забросили Александр Волков, Джованни Фьоре и Василий Пономарёв, забивший гол в пустые ворота при счёте 4:1. Единственную шайбу в составе «Металлурга» забросил Роман Канцеров. Нападающий Евгений Кузнецов отметился второй результативной передачей в своём втором матче сезона.

«Металлург» прервал пятиматчевую победную серию.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

