«Авангард» забросил пять шайб и крупно обыграл «Металлург» в Магнитогорске

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». Победу одержали гости со счётом 5:1.
Дублем и результативной передачей в составе «Авангарда» отметился Максим Лажуа. Ещё по шайбе за омскую команду забросили Александр Волков, Джованни Фьоре и Василий Пономарёв, забивший гол в пустые ворота при счёте 4:1. Единственную шайбу в составе «Металлурга» забросил Роман Канцеров. Нападающий Евгений Кузнецов отметился второй результативной передачей в своём втором матче сезона.
«Металлург» прервал пятиматчевую победную серию.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
