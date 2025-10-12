«Торпедо» обыграло «Барыс» и прервало свою четырёхматчевую серию поражений
Поделиться
В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и нижегородским «Торпедо». Победу в результативной игре одержали гости со счётом 5:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Панюков (Омирбеков, Уолш) – 04:54 (5x5) 1:1 Летунов (Сизов, Силаев) – 05:26 (5x5) 2:1 Уолш – 08:21 (5x5) 2:2 Гончарук (Конюшков, Alexei Kruchinin) – 27:04 (5x4) 2:3 Яремчук (Гончарук, Абрамов) – 29:24 (5x5) 3:3 Симонов (Омирбеков, Савицкий) – 30:25 (5x5) 3:4 Абрамов (Яремчук, Шавин) – 31:42 (5x5) 3:5 Alexei Kruchinin (Конюшков, Рожков) – 34:07 (5x4)
Голами в составе «Торпедо» отметились Максим Летунов, Сергей Гончарук, Александр Яремчук, Михаил Абрамов и Алексей Кручинин. За «Барыс» шайбы забросили Кирилл Панюков, Райли Уолш и Семён Симонов. После пяти пропущенных шайб был заменён стартовый голкипер «Барыса» Адам Шил, его место в воротах занял Андрей Шутов, не пропустивший ни одной шайбы.
«Торпедо» прервало свою четырёхматчевую серию поражений, «Барыс» уступил в пятой игре кряду.
Комментарии
- 12 октября 2025
-
17:00
-
16:50
-
16:43
-
16:27
-
15:54
-
15:42
-
15:22
-
14:46
-
14:18
-
14:06
-
14:00
-
13:38
-
13:18
-
12:56
-
12:36
-
12:16
-
11:54
-
11:30
-
11:14
-
10:52
-
10:30
-
10:20
-
10:08
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:38
-
08:32
-
08:12
-
07:55
-
07:49