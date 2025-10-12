Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барыс — Торпедо, результат матча 12 октября 2025 года, счёт 3:5, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» обыграло «Барыс» и прервало свою четырёхматчевую серию поражений
Комментарии

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и нижегородским «Торпедо». Победу в результативной игре одержали гости со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Панюков (Омирбеков, Уолш) – 04:54 (5x5)     1:1 Летунов (Сизов, Силаев) – 05:26 (5x5)     2:1 Уолш – 08:21 (5x5)     2:2 Гончарук (Конюшков, Alexei Kruchinin) – 27:04 (5x4)     2:3 Яремчук (Гончарук, Абрамов) – 29:24 (5x5)     3:3 Симонов (Омирбеков, Савицкий) – 30:25 (5x5)     3:4 Абрамов (Яремчук, Шавин) – 31:42 (5x5)     3:5 Alexei Kruchinin (Конюшков, Рожков) – 34:07 (5x4)    

Голами в составе «Торпедо» отметились Максим Летунов, Сергей Гончарук, Александр Яремчук, Михаил Абрамов и Алексей Кручинин. За «Барыс» шайбы забросили Кирилл Панюков, Райли Уолш и Семён Симонов. После пяти пропущенных шайб был заменён стартовый голкипер «Барыса» Адам Шил, его место в воротах занял Андрей Шутов, не пропустивший ни одной шайбы.

«Торпедо» прервало свою четырёхматчевую серию поражений, «Барыс» уступил в пятой игре кряду.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android