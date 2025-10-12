Буше пропустит выездную серию «Автомобилиста», Да Коста и Мэйсек возвратились после травм

Хоккейный клуб «Автомобилист» отправился на выездные матчи со СКА, «Северсталью», «Сочи» и «Авангардом». Сообщается, что травмированные хоккеисты команды Сергей Зборовский, Максим Осипов, Никита Трямкин, Рид Буше и Степан Хрипунов восстанавливаются от повреждений и остаются дома в Екатеринбурге. Дисквалифицированный до 18 октября Анатолий Голышев также не поехал на выезд.

Пресс-служба клуба сообщила, что нападающие Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек восстановились от полученных повреждений и отправились вместе с командой на выезд.

Брукс выступает за екатеринбургскую команду с 2019 года. Новый сезон станет для него уже седьмым в России и «Автомобилисте». За это время Мэйсек провёл 401 матч за «Автомобилист», в которых набрал 278 (152+126) очков. Хоккеист является рекордсменом уральского клуба по числу проведённых матчей среди легионеров.